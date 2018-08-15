В Тольятти экс-главу «Общины коренного русского народа» заподозрили в экстремизме из-за постов в сети «ВКонтакте»

В Тольятти бывшего руководителя самарской «Общины коренного русского народа» Любовь Кузаеву заподозрили в размещении экстремистских материалов в сети «ВКонтакте». Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

По его словам, против Кузаевой завели два дела об экстремизме. Женщину подозревают в размещении экстремистских материалов в сети «ВКонтакте» и в том, что она предлагала своим сторонникам публиковать такие же посты. Мифтахутдинов также допускает, что правоохранительные органы готовят Кузаевой роль организатора экстремистского сообщества, пишет «Дождь».

Ранее на Кузаеву уже заводили дело об экстремизме. Также она была фигурантом дела о реабилитации нацизма.

Как уточняет «Медиазона», «Общинами коренного русского народа» называют региональные отделения организации Русская Республика Русь. Общины в Москве и Астраханской области признали экстремистскими. Глава самарского отделения Виктор Пермяков также осужден за экстремизм.

Ранее жителя Орла осудили на 5 лет за экстремистские комментарии в сети «ВКонтакте».