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Премьер Италии сообщил о 22 погибших и 16 пострадавших при обрушении моста в Генуе

22:58, 14.08.2018
Премьер Италии сообщил о 22 погибших и 16 пострадавших при обрушении моста в Генуе
Фото: ru.wikipedia.org / Presidenza della Repubblica

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека.

По его словам, еще 16 человек пострадали. Из них девять находятся в тяжелом состоянии. Конте также добавил, что число жертв может увеличиться, сообщает телеканал Rai News 24.

Стоит отметить, что последние данные о погибших в Генуе разнятся. Так, власти Лигурии на своей странице в Twitter сообщают о 26 погибших. Газета La Repubblica, в свою очередь, пишет о 35 погибших и 14 пострадавших.

Сегодня в Италии близ города Генуя обрушился мост, построенный в 1968 году. В Сети опубликовали видео с места происшествия.

Происшествия
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