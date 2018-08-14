Суд арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток.

Он признан виновным по ст. 20.2 ч. 8 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения массового мероприятия), сообщила на своей странице в Twitter его жена Анастасия.

По ее словам, оппозиционер ходатайствовал о переносе заседания, потому что в процессе не мог участвовать его адвокат. Однако суд отклонил его просьбу.

Удальцова также отметила, что причиной задержания ее мужа стало участие в митинге против повышения пенсионного возраста, который прошел в Москве 28 июля.