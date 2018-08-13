Сегодня вечером в Казани самой загруженной оказалась улица Декабристов

Сегодня в Казани необычно плотный трафик был отмечен на улице Декабристов. Загруженность проезжей части составила 6 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Также большое скопление автомобилей наблюдалось на улицах: Карла Маркса — Николая Ершова из центра (5 баллов), Гвардейская — Рихарда Зорге из центра (4 балла).

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 5 баллов, что соответствует обычному уровню, рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Самая длинная пробка сегодня была зафиксирована на проспекте Универсиады. Длина затора от Танковой до Ипподромной составила 2,8 км. Пробка продержалась 50 минут.

Отметим также, что самая длинная пробка в Казани на прошлой неделе наблюдалась 10 августа на участке от Фермского шоссе до поста ГИБДД. Ее протяженность составила 3,4 км.