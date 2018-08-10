Самая длинная пробка в Казани за сегодня растянулась на 3,4 км

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Крупнейшая пробка в Казани сегодня, 10 августа, была зафиксирована на Оренбургском тракте. Затруднения возникли на участке от Фермского шоссе до поста ГИБДД.



При этом пробка длиной 3,4 км продержалась всего 20 минут. Дольше всего дорожные затруднения продержались на Аграрной улице и Мамадышском тракте. Пробка на 2,7 км от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина растянулся на 2 часа 40 минут, сообщили «Реальному времени» в Яндексе.

Необычно плотный трафик был отмечен на улице Декабристов по направлению в центр и составил 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.