ВС Башкирии приговорил экс-сотрудницу отдела по борьбе с коррупцией к 5 годам колонии за взятку
Верховный суд Башкирии приговорил бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе к 5 годам колонии общего режима. Она признана виновной в вымогательстве взятки размером в 0,5 млн рублей.
Также виновным в посредничестве при передаче взятки признан адвокат, передает пресс-служба прокуратуры республики. Он получил 3 года колонии.
Установлено, что в августе 2016 года полицейские проводили проверку газозаправочной станции в Уфе. В связи с обнаруженными нарушениями правоохранители изъяли документы и компьютеры.
Обвиняемая предложила замять дело за взятку в 500 тысяч рублей. Посредником выступил знакомый с сотрудницей полиции адвокат. При передаче части суммы их задержали оперативники ФСБ.
На процессе фигуранты не признали свою вину. Их взяли под стражу в зале суда.
Напомним, что в феврале в Башкирии суд обязал бывшего замначальника антикоррупционного отдела МВД вернуть 2 гектара земли.Происшествия Башкортостан
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