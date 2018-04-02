ВС Башкирии приговорил экс-сотрудницу отдела по борьбе с коррупцией к 5 годам колонии за взятку

Верховный суд Башкирии приговорил бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе к 5 годам колонии общего режима. Она признана виновной в вымогательстве взятки размером в 0,5 млн рублей.

Также виновным в посредничестве при передаче взятки признан адвокат, передает пресс-служба прокуратуры республики. Он получил 3 года колонии.

Установлено, что в августе 2016 года полицейские проводили проверку газозаправочной станции в Уфе. В связи с обнаруженными нарушениями правоохранители изъяли документы и компьютеры.

Обвиняемая предложила замять дело за взятку в 500 тысяч рублей. Посредником выступил знакомый с сотрудницей полиции адвокат. При передаче части суммы их задержали оперативники ФСБ.

На процессе фигуранты не признали свою вину. Их взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что в феврале в Башкирии суд обязал бывшего замначальника антикоррупционного отдела МВД вернуть 2 гектара земли.