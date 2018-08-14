Управляющий «Фон-Ривьеры» сообщил о получении требований кредиторов на почти 5 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Фон-Ривьера» сообщил о получении требований кредиторов. Физлица попросили включить их в реестр на основании решений суда.
- Так, Нина Кораблева потребовала 2 млн руб. долга, 346,3 тыс. руб. процентов за пользование деньгами, 3 тыс. руб. компенсации морального вреда, 60 тыс. руб. штрафа и 10 тыс. руб. расходов на оплату услуг представителя согласно решению Ново-Савиновского районного суда от 26 сентября 2016 года по делу №2-7445/2016.
- Татьяна Ходырева обратилась с почти аналогичными требованиями: 1,96 млн руб. долга, 336,5 тыс. руб. процентов, 3 тыс. руб. — компенсация, 60 тыс. руб. штрафа и 10 тыс. руб. расходов согласно решению по делу №2-7446/2016.
Ранее Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительными четыре сделки ООО «Фон-Ривьера». Их общая сумма составила около 21,4 млн рублей.ПроисшествияБизнес Татарстан
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