В Казани муниципальные парковки сделают бесплатными 21 и 30 августа

Использование муниципального паркинга в Казани будет бесплатным 21 и 30 августа.

«Эти дни являются нерабочими праздничными днями в связи с Курбан-байрамом и Днем Республики Татарстан, а также Днем города Казани», — говорится в сообщении мэрии Казани.

В остальные дни стоимость парковки в Казани варьируется от 30 до 70 рублей.

Ранее Минтранс РФ предложил при 100%-ной загруженности парковок в Казани установить плату за них в размере 46 рублей в час. Также отмечается, что платные парковки Казани самые дорогие в ПФО и в 1,5 раза дороже рекомендаций Минтранса РФ.