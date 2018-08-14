Крымский «Генбанк» полностью перешел на карты «Мир»

Попавший под санкции США в 2014 году крымский «Генбанк» прекращает обслуживать эмитированные банком карты международных платежных систем Visa и MasterCard.



С 14 августа кредитная организация полностью перешла на карты российской платежной системы «Мир», передает ИА «Политика Сегодня».

«Если у клиента была действующая карта систем Visa или MasterCard, банк автоматически заменил ее на «Мир». Без всяких комиссий. Клиент может забрать свою карту «Мир» в любом отделении банка», — заявили в банке.

Напомним, с 1 июля в России работники бюджетной сферы смогут получать зарплату только на карту «Мир» или на счета, к которым не привязаны никакие карты.