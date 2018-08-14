Верховный суд РТ оставил Данилевского в психиатрической больнице

Фото: Реальное время

Обвиняемый в двойном убийстве Игорь Данилевский, бывший доцент Казанского энергоуниверситета, останется на принудительном лечении в психиатрической больнице закрытого типа минимум до конца 2018 года. Такое решение вынес сегодня Верховный суд РТ, отказав в апелляционной жалобе защиты об отмене решения райсуда продолжить лечение и оправдании Данилевского.



Сам пациент спецбольницы также принял участие в заседании и в процессе поменял свою позицию, заявив, что против продолжения лечения не возражает, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ.

Напомним, на лечение в психиатрический стационар Данилевского отправили еще в августе 2013 года. Практически через год после того, как в казанской квартире на улице Фучика нашли окровавленные тела 38-летней подруги Данилевского и ее 76-летней матери. Убийца оставил на стене надпись кровью «FREE PUSSY RIOT» — процесс над группой в то время стартовал в Москве.

Следствие пришло к выводу, что в убийстве женщин виновен именно Данилевский, в квартире которого нашли орудие преступления — нож — с отпечатками его пальцев, а также сотовые телефоны жертв и деньги. По результатам психолого-психиатрической экспертизы прокуратура запросила для обвиняемого принудительное лечение, и суд с этим согласился. С тех пор прошло пять лет.