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Минобрнауки РТ проведет Дни татарского просвещения в Финляндии, Казахстане и Крыму

12:49, 14.08.2018
Минобрнауки РТ проведет Дни татарского просвещения в Финляндии, Казахстане и Крыму
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство образования и науки РТ опубликовало тендер на организацию Дней татарского просвещения в Финляндии, Казахстане, Крыму и Ульяновской области.

В техническом задании говорится, что за 2,8 млн рублей исполнитель должен будет обеспечить трансфер десяти человек из делегации, их проживание, питание и организовать само мероприятие. Кроме того, обеспечить участников сувенирной продукцией.

Заявки будут приниматься до 14 августа. Аукцион пройдет на следующий день — 15-го числа. Деньги будут выделены из бюджета РТ.

Ранее стало известно, что на проведение праздника в честь Дня Татарстана и Казани потратят 10 млн рублей.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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