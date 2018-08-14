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Кирилл Капризов стал студентом КемГУ

12:26, 14.08.2018

Олимпийский чемпион Кирилл Капризов стал студентом КемГУ, информирует Sport24.ru со ссылкой на официальный сайт данного учебного заведения.

21-летний хоккеист будет получать высшее образование в опорном университете Кузбасса. Направление подготовки — «Физическая культура и спорт».

В июне Капризов окончил училище олимпийского резерва в Новокузнецке. Он награжден «Орденом Дружбы» за высокие спортивные достижения на XXIII Олимпийских зимних играх, проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.

На уровне КХЛ Капризов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА. Капризов

не только золотой чемпион Олимпийских игр, но и вице-чемпион КХЛ.

СпортХоккей
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