Татарстан потратит почти 18 млн рублей на участие в агропромышленной выставке
Участие делегации из Татарстана в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве обойдется бюджету республики в 17,8 млн рублей.
Соответствующий тендер опубликовало министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ на сайте госзакупок. В техзадании указывается, что за эти деньги должны быть обеспечены перелеты представителей 14 компаний-участников РТ, организована экспозиция, проведена рекламная кампания.
Заявки будут приниматься до 29 августа, а сам аукцион пройдет 3 сентября.
Напомним, Агентство инвестиционного развития РТ также опубликовало тендер на организацию проведения торговой выставки во Владивостоке. Общая сумма закупки составила более 21 млн рублей.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым