Татарстан потратит почти 18 млн рублей на участие в агропромышленной выставке

Участие делегации из Татарстана в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве обойдется бюджету республики в 17,8 млн рублей.

Соответствующий тендер опубликовало министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ на сайте госзакупок. В техзадании указывается, что за эти деньги должны быть обеспечены перелеты представителей 14 компаний-участников РТ, организована экспозиция, проведена рекламная кампания.

Заявки будут приниматься до 29 августа, а сам аукцион пройдет 3 сентября.

Напомним, Агентство инвестиционного развития РТ также опубликовало тендер на организацию проведения торговой выставки во Владивостоке. Общая сумма закупки составила более 21 млн рублей.