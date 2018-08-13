Участие в торговой выставке во Владивостоке обойдется Татарстану в 21 миллион рублей

Агентство инвестиционного развития РТ опубликовало тендер на организацию проведения торговой выставки во Владивостоке. Общая сумма закупки составила более 21 млн рублей. Деньги будут выделены из бюджета республики.

В тендере указано, что исполнитель должен будет отвезти на выставку представителей не менее четырех компаний. Кроме того, разработать концепцию экспозиции, фирменный стиль, арендовать площади и провести рекламную кампанию.

Аукцион будет проводиться 30 августа, а заявки будут приниматься до 27-го.

Напомним, в июле Минниханов участвовал в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum) в Казахстане, где договорился о сотрудничестве. Подробнее о визите — в материале «Реального времени».