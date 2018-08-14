Замминистра культуры РТ раскритиковала поставленную уфимским режиссером пьесу Курочкина

Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова раскритиковала спектакль «Соеш, комешкэ хэм шайтан тартмасы», поставленный уфимским режиссером Алсу Галиной по пьесе драматурга Максима Курочкина «Водка, … (секс, — прим. РВ), телевизор».

Эскиз спектакля был представлен в Буинске на II Театральной лаборатории «Буинская Талия».

«Я понимаю, что Буинский театр открыт для нового, но в государственном театре не должно быть места разврату, духовной грязи, мату», — приводит слова замминистра sntat.ru.

Завлит театра имени Камала Нияз Игламов вступился за пьесу Курочкина и перевод на татарский, сделанный Хабиром Ибрагимом.

Литературовед Альфат Закирзянов поддержал и режиссера из Уфы. Он подчеркнул, что спектакль хоть и специфический, но найдет своего зрителя.

«Возможно, если Камаловский театр поставит такой спектакль, зритель и не примет. Но если Буинский театр привезет в Казань, думаю, у него будет свой зритель», — цитирует филолога издание.