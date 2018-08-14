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Замминистра культуры РТ раскритиковала поставленную уфимским режиссером пьесу Курочкина

11:43, 14.08.2018 1

Первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова раскритиковала спектакль «Соеш, комешкэ хэм шайтан тартмасы», поставленный уфимским режиссером Алсу Галиной по пьесе драматурга Максима Курочкина «Водка, … (секс, — прим. РВ), телевизор».

Эскиз спектакля был представлен в Буинске на II Театральной лаборатории «Буинская Талия».

«Я понимаю, что Буинский театр открыт для нового, но в государственном театре не должно быть места разврату, духовной грязи, мату», — приводит слова замминистра sntat.ru.

Завлит театра имени Камала Нияз Игламов вступился за пьесу Курочкина и перевод на татарский, сделанный Хабиром Ибрагимом.

Литературовед Альфат Закирзянов поддержал и режиссера из Уфы. Он подчеркнул, что спектакль хоть и специфический, но найдет своего зрителя.

«Возможно, если Камаловский театр поставит такой спектакль, зритель и не примет. Но если Буинский театр привезет в Казань, думаю, у него будет свой зритель», — цитирует филолога издание.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:11
    Ну да. Потом поставят для педофилов,убийц-маньяков,гопников,и финальным аккордом для чиновников без Родины. Браво деятели КУЛЬТУРЫ.
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