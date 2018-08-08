Названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае

В Пермском крае определили самые высокооплачиваемые профессии. Данные приводит российская компания интернет-рекрутмента Headhunter.

Так, доход коммерческого директора составляет от 200 тысяч рублей, врач-офтальмохирург получает от 150 до 250 тысяч, ведущий программист — от 100 тысяч, директор по развитию бизнеса — от 70 до 270 тысяч, инженер по строительству — от 54,4 до 117 тысяч рублей.

По данным экспертов, больше всего высокооплачиваемых вакансий насчитывается в сфере продаж, IT и телеком-сфере, на третьем месте — отрасль строительства. В большинстве случаев зарплаты от 100 тысяч рублей складываются из оклада и премиальной части, которая зависит от того, насколько высокие результаты показал сотрудник.

В целом 12% вакансий Пермского края предлагают зарплаты от 80 тысяч рублей и выше при среднем значении в 36 629 рублей. Несколько работодателей находятся в поиске высококлассных специалистов, которым готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что Пермский край вышел в лидеры по средней зарплате в Приволжском федеральном округе.