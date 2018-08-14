Модель из Перми попала на обложку юбилейного издания Vogue
Модель из Перми Наташа Поли попала на обложку российского издания Vogue, которое празднует 20-летний юбилей. Она поздравила журнал с этим событием в своем Instagram.
Вместе с пермячкой в съемках приняли участие топ-модели Наталья Водянова и Ирина Шейк. Девушки позируют в мини-платьях из осенне-зимней коллекции Saint Laurent и солнечных очках Prada.
Публикация от Natasha Poly (@natashapoly) 13 Авг 2018 в 12:16 PDT
Добавим, Наталья Полевщикова более известна на Западе как Наташа Поли. Она родилась в Перми, позже переехала в Москву, где стала моделью. Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире.
В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского вебсайта модельной индустрии Models.com она указана в разделе «Иконы индустрии», как и другая российская топ-модель — Наталья Водянова.
Напомним, ранее Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins.
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