Модель из Перми попала на обложку юбилейного издания Vogue

Модель из Перми Наташа Поли попала на обложку российского издания Vogue, которое празднует 20-летний юбилей. Она поздравила журнал с этим событием в своем Instagram.

Вместе с пермячкой в съемках приняли участие топ-модели Наталья Водянова и Ирина Шейк. Девушки позируют в мини-платьях из осенне-зимней коллекции Saint Laurent и солнечных очках Prada.

Добавим, Наталья Полевщикова более известна на Западе как Наташа Поли. Она родилась в Перми, позже переехала в Москву, где стала моделью. Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире.

В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского вебсайта модельной индустрии Models.com она указана в разделе «Иконы индустрии», как и другая российская топ-модель — Наталья Водянова.

Напомним, ранее Водянова выпустила криптовалюту LoveCoins.

