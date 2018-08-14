Татарстан не вошел в топ-20 «безналичных» регионов по версии Сбербанка

Сбербанк выпустил рейтинг регионов и крупных городов РФ по внедрению безналичных расчетов. Татарстан не вошел в первую двадцатку.

В топ-100 городов с наиболее быстрыми темпами роста доли безналичных платежей Казань оказалась лишь на 52-м месте, пишет «Коммерсант». По данным Сбербанка, если в 2017 году в городе картами было оплачено 34% суммы покупок, то в текущем — уже 42%.

Нижнекамск занял 73-е место с результатом 41% против 33% годом ранее, а Елабуга — 99-е место (34% против 27%).

«Представленный отчет выполнен по данным Сбербанка, при этом данные другого сильного игрока банковского рынка Татарстана — «Ак Барс» Банка — не учтены. Без этого картина не является полной», — приводит газета комментарий пресс-секретаря Министерства информатизации и связи РТ Анны Яковлевой.