Курбан Бердыев: «Мы сами привезли себе гол, не знаю почему Байрамян вступил в борьбу»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал исход домашней встречи с «Зенитом».

– Есть удовлетворение от игры, но не от результата.

– Что с Кудряшовым и Бухаровым?

– Пока неизвестно, но у Бухарова связка, а у Кудряшова удар в колено. Беспокойство есть.

– Насколько эти замены внесли изменения на характер игры?

– Реза молодой парень и не вошел в игру как хотелось бы нам. Второй тайм мы начали правильно играть и потом уже тот эпизод вывел нас из колеи. Мы сами привезли себе гол.

— Моменты, как с ошибкой Байрамяна, случались по ходу всего матча. Это была такая установка, выходить из обороны через пас?

— Да. Мы понимали, что будут ошибки, но кто бы ни был, там должен был быть порядок. Не знаю, почему Байрамян вступил в борьбу, мяч был у него в ногах. Но «Зенит» отличается тем, что использует минимальную возможность, – цитирует Бердыева корреспондент «Реального времени».



