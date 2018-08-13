Башкирия объявила аукцион на строительство туркомплекса «Шульган-Таш» за 300 млн рублей

ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» объявило аукцион на строительство в Бурзянском районе республики историко-культурного комплекса «Шульган-Таш». Начальная цена контракта составляет 298,9 млн рублей.

В перечне работ — строительство музея, трибун для зрителей на 300 мест, устройство искусственного водоема, создание технической инфраструктуры (в том числе наружных сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации, транспортного хозяйства и связи), благоустройство и озеленение территории.

Планируется, что строительные работы начнутся в течение 7 календарных дней с момента передачи генеральному подрядчику площадки под строительство, а завершатся к ноябрю 2020 года, передает «Интерфакс».

Заявки для участия в торгах представляются до 22 августа включительно, итоги закупки планируется подвести 27 августа.