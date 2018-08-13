Глава Оренбурга прокомментировал задержание своего заместителя

Мэр Оренбурга Евгений Арапов прокомментировал задержание своего заместителя Геннадия Борисова, подозреваемого во взятке.

По словам главы города, для осознания сложившейся ситуации ему необходимо было «переварить» информацию по данной проблеме, и только сейчас он смог высказаться по ней.

«Я и представить себе не мог, что подобное может произойти. Да еще и с моим заместителем. Не хочу делать никаких выводов, что это за деньги — следствие разберется. Разумеется, я и мои коллеги окажут максимальное содействие, будут участвовать в следственных действиях, давать свидетельские показания и проходить те процедуры, которые необходимы», — отметил Арапов.

Чиновник признался, что у него дома также проходили обыски, в ходе которых он «подтвердил происхождение средств декларациями и прочими документами». Кроме того, глава Оренбурга выразил сожаление, что задержание Борисова подорвало доверие горожан к муниципальной власти, и теперь главная цель для него — вернуть доверие обратно, приводит слова Арапова «Эхо Москвы в Оренбурге».

Стоит отметить, что на данный момент Евгений Арапов находится на больничном.

Напомним, ранее заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным силовиков, вице-мэр действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками.