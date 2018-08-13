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Глава Оренбурга прокомментировал задержание своего заместителя

13:35, 13.08.2018
Глава Оренбурга прокомментировал задержание своего заместителя
Фото: orenburg.ru

Мэр Оренбурга Евгений Арапов прокомментировал задержание своего заместителя Геннадия Борисова, подозреваемого во взятке.

По словам главы города, для осознания сложившейся ситуации ему необходимо было «переварить» информацию по данной проблеме, и только сейчас он смог высказаться по ней.

«Я и представить себе не мог, что подобное может произойти. Да еще и с моим заместителем. Не хочу делать никаких выводов, что это за деньги — следствие разберется. Разумеется, я и мои коллеги окажут максимальное содействие, будут участвовать в следственных действиях, давать свидетельские показания и проходить те процедуры, которые необходимы», — отметил Арапов.

Чиновник признался, что у него дома также проходили обыски, в ходе которых он «подтвердил происхождение средств декларациями и прочими документами». Кроме того, глава Оренбурга выразил сожаление, что задержание Борисова подорвало доверие горожан к муниципальной власти, и теперь главная цель для него — вернуть доверие обратно, приводит слова Арапова «Эхо Москвы в Оренбурге».

Стоит отметить, что на данный момент Евгений Арапов находится на больничном.

Напомним, ранее заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. По данным силовиков, вице-мэр действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками.

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