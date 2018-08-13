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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали рабовладельца

13:08, 13.08.2018
В Самарской области сотрудники ФСБ задержали рабовладельца
Фото: pixabay.com

Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области мужчину, который на протяжении шести лет силой удерживал в доме двух человек.

По данным силового ведомства, злоумышленник заставлял потерпевших работать на различных стройках, а зарплату забирал себе. Они жили в доме родственника преступника в поселке Вертяевка Кинельского района. Для устрашения рабовладелец избивал их, а также угрожал их близким.

На данный момент материалы оперативно-разыскной деятельности переданы в СУ СК по региону для проведения доследственной проверки.

Напомним, что Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим распространением рабства. Всего в мире около 40,3 млн человек находятся в современных формах рабства.

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