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Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим распространением рабства

16:27, 22.07.2018

Россия вошла в рейтинг 10 стран с наибольшим распространением рабства. Об этом сообщила некоммерческая организация Walk Free.

Согласно ее данным, в современном рабстве в РФ живут 794 тыс. человек.

В списке также присутствуют Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины.

Всего в мире около 40,3 млн человек находятся в современных формах рабства.

Ранее в Казани вынесли приговор по первому делу об использовании рабского труда.

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