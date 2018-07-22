Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим распространением рабства

Россия вошла в рейтинг 10 стран с наибольшим распространением рабства. Об этом сообщила некоммерческая организация Walk Free.

Согласно ее данным, в современном рабстве в РФ живут 794 тыс. человек.

В списке также присутствуют Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины.

Всего в мире около 40,3 млн человек находятся в современных формах рабства.

Ранее в Казани вынесли приговор по первому делу об использовании рабского труда.