В «Салават купере» отремонтируют 0,7 км дорог почти за 19 миллионов рублей

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана опубликовало тендер на ремонт дорог в «Салават купере».

Почти за 19 млн рублей будет отремонтировано 712 метров дорог. Работы должны быть выполнены до 12 ноября 2018 года. Деньги будут выделены из бюджета РТ.

Заявки будут приниматься до 28 августа, а сам аукцион пройдет 31 августа 2018-го.

Напомним, ранее сообщалось, что для ЖК «Салават купере» обустроят разворотные петли на Горьковском шоссе.