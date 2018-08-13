В Ульяновске начались съемки фильма «Одна ложь на двоих»

Съемки многосерийного фильма «Одна ложь на двоих» стартовали в Ульяновске.

Создание киноленты проходит в рамках пилотного проекта «Кино России». Согласно льготам Ульяновская область может вернуть кинопроизводителю до 30% от потраченных средств. Для съемок в картине привлечены известные актеры театра и кино: Анатолий Руденко, Антонина Паперная, Линда Лазарева, Екатерина Решетникова и другие, пишет «Первый ульяновский портал».

По сюжету, молодая карьеристка Анна давно переехала в Москву, где занимается организацией праздников. Ей поручают провести свадьбу в ее родном городе. Вернувшись домой, девушка встречается со своим бывшим возлюбленным Владом, который успел жениться, но несчастлив в браке. Между ними вновь завязываются отношения.

Съемки в Ульяновске продлятся 20 дней. Фильм, состоящий из четырех серий, будет показан на канале «ТВ-Центр».

Напомним, в Пермском крае пройдут съемки сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.