На ремонт площадок для проведения Сабантуя в районах РТ выделят почти 42 миллиона рублей

В Сабинском и Кукморском районах РТ объявили тендер на строительство и ремонт площадки для проведения Сабантуя и подъездов к ним.

Всего в двух районах планируют потратить на эти цели около 42 млн рублей:

Почти 14 млн рублей в Кукморском районе. Тендер опубликовало МБУ «Районный Дом культуры». Заявки будут приниматься до 26 августа, а аукцион будет проведен 30-го числа.

В два раза больше — почти 28 млн рублей — потратят в Сабинском районе. Здесь закупку объявило ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе РТ». Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 28 августа, а сам он пройдет 31-го.

Напомним, дорогу длиной 5,6 км в Казани около озера Лебяжье, где планируют проведение Сабантуя, отремонтируют за 94,5 млн рублей.