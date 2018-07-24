Дорогу около Лебяжьего озера отремонтируют за 94,5 миллиона рублей

Дорогу длиной 5,6 км в Казани около озера Лебяжье, где планируют проведение Сабантуя, отремонтируют за 94,5 млн рублей.

Отмечается, что заказчиком выступило ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ». Деньги на осуществление закупки будут выделены из республиканского бюджета. Данные о закупке были обнародованы 18 июля, а заявки принимаются до 3 августа. Аукцион состоится 6 августа.

Сабантуй традиционно празднуется не в ноябре. Тем не менее, возможно, речь идет о подготовке площадки к празднику в следующем году. Гарантия на верхний слой асфальта составит 4 года.

Подробнее — в материале «Реального времени».