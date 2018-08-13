Эмиль Гарипов о критике: «Пускай дальше критикуют, меня это подстегивает»

Вратарь казанского «Ак Барса» в интервью «Реальному времени» рассказал о своем отношении к критике.

— Тебя много критиковали по ходу прошлого сезона. Мешало это или помогало?

— Какой смысл в том, что все будут меня хвалить? Тогда у меня не будет причин что-то кому-то доказывать. Пускай дальше критикуют, и в этом году, и в следующем. Я всегда буду стараться доказывать, что они ошибаются, Иншаллах. Мне это нисколько не мешает, наоборот — подстегивает.

— А почему твой папа так остро реагирует на критику в твой адрес?

— Не знаю, такой он человек. Думаю, если бы критиковали его самого, он бы все воспринимал, как я. А когда твоего сына ругают… Если бы, например, моего братишку критиковали, тогда и я бы остро воспринимал. Всегда разная реакция — в зависимости от обстоятельств. Понятное дело, когда критикуют родного тебе человека, ты за него будешь стоять горой и не дашь его никому в обиду, — сказал Гарипов «Реальному времени».

