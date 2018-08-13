Молодежный состав «Уфы» разгромно уступил на своем поле краснодарцам

«Уфа-молодежная» (игроки 2001—2002 г. р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 3-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ встретилась со сверстниками из ФК «Краснодар».

Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» и завершилась крупной победой гостей — 4:0. Дублем в ворота уфимцев отметился Герман Онугха, во втором тайме также забили Рустам Халназаров и Роман Куражов.

Отметим, что в начале второй половины игры за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Уфы-молодежной» Игорь Андреев.



В 17.30 мск на поле стадиона «Нефтяник» выйдут основные составы «Уфы» и «Краснодара» в матче 3 тура чемпионата Российской премьер-лиги.