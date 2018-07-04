Минниханов договорился о сотрудничестве с премьер-министром Казахстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.



«Наши связи при поддержке президентов двух стран динамично развиваются. Еще три недели тому назад президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев посещал нашу республику. Это был исторический визит для нас», — приводит слова президента пресс-служба.

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в расширении экономических и инвестиционных связей с казахстанскими компаниями. Отмечается, что по итогам прошлого года татарстано-казахстанский товарооборот увеличился на 40% и составил более 700 млн долларов США.

Ранее во время визита в Казань президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил задачу довести товарооборот между республиками до 1 млрд долларов США.

Напомним, Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum). Подробнее о визите — в материале «Реального времени».