Еще один корабль США вошел в Черное море
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Carney. Военные объяснили необходимость его присутствия в регионе усилением безопасности.
«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе», — приводит пресс-служба Шестого флота США слова командира корабля Тайсона Янга.
USS Carney оснащен системой ПРО Aegis. В прошлый раз корабль заходил в Черное море в феврале вместе с эсминцем Ross.
Напомним, что в мае в Черное море вошла сразу группа кораблей НАТО. Среди них были эсминец HMS Duncan, фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern.ПромышленностьОПК
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