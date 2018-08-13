Еще один корабль США вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Carney. Военные объяснили необходимость его присутствия в регионе усилением безопасности.

«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе», — приводит пресс-служба Шестого флота США слова командира корабля Тайсона Янга.

USS Carney оснащен системой ПРО Aegis. В прошлый раз корабль заходил в Черное море в феврале вместе с эсминцем Ross.

Напомним, что в мае в Черное море вошла сразу группа кораблей НАТО. Среди них были эсминец HMS Duncan, фрегаты ВМС Испании SPS Victoria, ВМС Турции TCG Gemlik, ВМС Германии FGS Bayern.