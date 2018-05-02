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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

15:21, 02.05.2018
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Фото: commons.wikimedia.org / Jose Luis Portal

Накануне вечером корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море.

Как сообщает «Думская», флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).

Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).

В марте сообщалось, что в Черное море вошел десантный корабль ВМС США.

Происшествия
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