Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Накануне вечером корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Чёрное море.
Как сообщает «Думская», флагманом соединения является британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37).
Также в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).
В марте сообщалось, что в Черное море вошел десантный корабль ВМС США.Происшествия
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