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В России перестали строить торговые центры

06:32, 13.08.2018
В России перестали строить торговые центры
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В России перестал расти рынок торговой недвижимости. Обеспеченность торговыми площадями увеличилась только в Москве, Казани и ряде других городов.

В столице Татарстана по итогам I полугодия 2018 года на 1 тысячу жителей приходится 357 кв.м торговых площадей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Knight Frank. С начала года этот показатель вырос лишь на 30 кв.м.

Эксперты считают, что главной причиной является кризис. Девелоперы не только не решаются запускать новые проекты, но и изменяют параметры уже заявленных. Они сдвигают сроки сдачи, замораживают их и так далее.

Напомним, что в Казани закрыли на реконструкцию Чеховский рынок. По завершении работ он должен превратиться в новый торговый центр.

АналитикаНедвижимость Татарстан
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