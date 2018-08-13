Российские военные похвалились сбитыми у авиабазы беспилотниками

Российские военные соогбщили о двух беспилоьниках, сбитых у авиабазы Хмеймим в Сирии. Они утверждают, что технику прислали боевики.

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что аппараты направлялисья с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

Генерал-майор также подчеркнул, что дроны были сбиты на безопасном расстоянии.

«Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — приводит «РИА Новости» слова Цыганкова.

Напомним, что в январе собранные в Сирии беспилотники атаковали авиабазу Хмеймим и даже смогли нанести урон российской технике.