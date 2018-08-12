Телеканал «Звезда» показал фильм о генерале Шаймуратове

Телеканал «Звезда» показал документальный фильм из серии «Легенды Армии» о командире 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майоре Минигали Шаймуратове.

Ведущий Александр Маршал вместе с экспертами и другими героями фильма рассказал о личности создателя Башкавдивизии. В съемках принял участие и глава РБ Рустэм Хамитов.

Любопытно, что на YouTube фильм появился еще в апреле этого года.

112-я (16-я гвардейская) Башкирская кавалерийская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия была сформирована в Уфе в декабре 1941 года. Башкавдивизия дала стране 78 Героев Советского Союза. Такого нет в истории ни одной дивизии Советского Союза.

Ранее «Реальное время» пубшликовало колонку уфимского историка и журналиста Салавата Хамидуллина, подробно раскрывшего биографию Шаймуратова.