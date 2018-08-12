В Альметьевске установили памятник Чехову

В Альметьевске установили памятник русскому писателю Антону Чехову. Он разместился на перекрестке улиц Ленина и Чехова.

Монумент выполнен из бронзы. Скульптура изображает писателя, едущим в двуколке.

Начальник Управления строительства Альметьевского района Владислав Михайлов рассказал, что идея установить памятник Чехову принадлежит главе района Айрату Хайруллину. При этом деньги на скульптуру выделила «Татнефть», передает «Татар-информ». Отливали ее в Казани.

Напомним, что в Альметьевске также идет установка скульптуры Даши Намдакова. Она расположилась на площади перед зданием «Татнефти».