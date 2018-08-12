Нападающий «Домжале» Ловро Бизяк может стать уфимцем

Нападающий «Домжале» Ловро Бизяк, автор единственного гола своей команды в ответном матче с «Уфой» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, может продолжить карьеру в уфимском клубе, cообщает Sport24.ru со ссылкой на словенский портал Nogomania.com.

«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» на своем поле (0:0) в первом матче, а в Словении встреча завершилась со счетом — 1:1. Гола Бизяка для выхода в следующий раунд оказалось недостаточно, ответный гол уфимского словенца Бояна Йокича на 87 минуте лишил «Домжале» шансов на продолжение пути в еврокубках.

В прошлом сезоне 24-летний футболист стал лучшим бомбардиром «Домжале», забив 13 голов в чемпионате Словении.