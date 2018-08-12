Топ-5 худших смартфонов 2018 года возглавил Honor 9 Lite

Эксперты составили топ-5 худших смартфонов 2018 года, которые могут разочаровать своих владельцев.

Лидером среди худших гаджетов специалисты назвали смартфон Huawei Honor 9 Lite. Среди его недостатков эксперты указали память объемом 32 гигабайта и аккумулятор небольшой емкости при 5,6-дюймовом дисплее. Цена аппарата составляет 14 тыс. рублей.

Следующим в списке оказался Vivo V9 стоимостью 24 тыс. рублей. Среди его минусов стоит выделить корпус из пластика, старый порт microUSB, отсутствие NFC и быстрой зарядки, а также слабую камеру.

Третьим в рейтинге идет Samsung Galaxy A8 за 22 тыс. рублей. Его минусы аналогичны смартфону Honor 9 Lite — 32 гигабайта памяти, слабый аккумулятор и тусклый дисплей.

Четвертую позицию занял LG G7 ThinQ за 60 тыс. рублей. Здесь специалисты указали в числе недостатков завышенную цену, а также слабые характеристики в сравнении с конкурентами, пишет oane.ws.

Замыкает топ-5 LG Q7+ за 25 тыс. рублей. Аппарат имеет плохую камеру, низкую мощность батареи и процессор MediaTek MT6750.

Ранее «Реальное время» писало, что Samsung Galaxy S9+ возглавил топ-5 лучших смартфонов лета 2018 года.