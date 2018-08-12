МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 13 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 9 до 21 часа 13 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе с усилениями до 15—20 м/с. Максимальная температура днем по республике составит от +24°С до +29°С.