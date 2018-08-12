Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +29
В воскресение, 12 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.Общество Татарстан
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