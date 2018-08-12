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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +29

04:34, 12.08.2018
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +29
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресение, 12 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.

Общество Татарстан
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