В Казани произошел пожар в торговом прицепе по продаже хот-догов

В Казани накануне произошел пожар в торговом передвижном прицепе по продаже хот-догов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел утром на улице Татарстан, напротив дома № 1. В прицепе 4х2,5 метра загорелась розетка и кухонные принадлежности. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Сведений о пострадавших нет.

По предварительной причине пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее в Казани на улице Халева произошел крупный пожар площадью 700 квадратных метров. Пламя возникло в одной из квартир, а позже огонь перекинулся на кровлю. Всего были эвакуированы 75 человек, никто не пострадал.