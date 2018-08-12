Россия сохранила лидерство после 9-го дня чемпионата Европы по летним видам спорта

Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

По итогам девяти медальных дней на счету россиян 57 наград (28 золотых, 16 серебряных, 13 бронзовых). Напомним, что российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не идут в зачет объединенного чемпионата Европы.



Вторыми в медальном зачете идут британские спортсмены, в активе которых 66 наград (22-25-19). Третью позицию с 37 медалями занимают голландцы (14-11-12), передает ТАСС.



Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Турнир закончится сегодня, 12 августа.



Ранее россиянка Мария Ласицкене впервые стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.