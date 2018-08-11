У базы Хмеймим сбили очередной беспилотник боевиков

Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, БПЛА направлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

Цыганков отметил, что пострадавших и материального ущерба нет, пишет «РИА Новости».

Ранее ВКС России сбили беспилотник у базы Хмеймим.