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У базы Хмеймим сбили очередной беспилотник боевиков

22:54, 11.08.2018
У базы Хмеймим сбили очередной беспилотник боевиков
Фото: pixabay.com

Российские военные уничтожили беспилотник, запущенный в направлении авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, БПЛА направлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям. Он был уничтожен штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

Цыганков отметил, что пострадавших и материального ущерба нет, пишет «РИА Новости».

Ранее ВКС России сбили беспилотник у базы Хмеймим.

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