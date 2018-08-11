В Удмуртии умер руководитель регионального отделения партии ПАРНАС

Руководитель удмуртского регионального отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин ушел из жизни в возрасте 36 лет. Об этом на его странице в Facebook сообщили родные политика.

Информация также появилась на официальной странице ПАРНАС в Facebook.

Факт смерти Тимуршина «Реальному времени» подтвердил исполнительный директор регионального отделения партии Дмитрий Бегишев. По словам друзей, причиной якобы стало онкологическое заболевание.

Руслан Тимуршин на протяжении нескольких лет возглавлял региональное отделение партии ПАРНАС, баллотировался от него в депутаты разного уровня, был организатором ряда протестных акций, в частности, против пенсионной реформы, акция прошла в Сарапуле 29 июля. После нее в отношении Тимуршина был составлен протокол за нарушение организатором порядка проведения публичной акции (ч. 1 ст. 20.2 КоАП), так как он не остановил выкрики ее участников с «высказываниями-клеветой».

У Тимуршина остались две дочери.