Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин завершил карьеру

Бывший защитник и капитан казанского «Рубина», а так же игрок сборной России принял решение завершить карьеру.

– Скорее всего, закончил карьеру. Варианты от клубов были, но по разным параметрам не подходили. Решение закончить далось тяжело, но когда-то это должно было произойти, — заявил Кузьмин.

37-летний защитник играл за «Рубин» с 2010 года, а по окончании сезона 2017/2018 покинул клуб. В его составе Кузьмин становился бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России сыграл 1 матча в 2015 года в матче против команды Швеции, и стал самым возрастным дебютантом в истории национальной команды. На тот момент ему было 34 года и 119 дней.