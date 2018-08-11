«Парана» объявила о расторжении контракта с экс-«рубиновцем» Карлосом Эдуардо

«Парана» объявила о расторжении контракта с полузащитником Карлосом Эдуардо, сообщает Sport24.ru. Желание уйти из клуба выразил сам 31-летний футболист.

«На данный момент я понимаю, что не могу дать «Паране» то, что ей требуется. Поэтому я принял такое решение. У меня еще нет планов на оставшуюся часть сезона», — заявил бразилец.

В этом году Эдуардо провел в высшей лиге Бразилии девять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Полузащитник в России известен по выступлениям за «Рубин». Клуб из Казани приобрел игрока в 2010 году у «Хоффенхайма», сумма сделки по неофициальным данным составила 20 миллионов евро. Эдуардо покинул «Рубин» в 2016 году.