Немецкий политик предложил отменить санкции в отношении РФ, введенные из-за Крыма

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль высказался за отмену санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине. Об этом заявил на мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.

По его мнению, несмотря на введение ограничительных мер, значительного прогресса в украинском вопросе достигнуто не было.

«Поэтому я бы желал, чтобы в рамках интенсивной политики диалога санкции удалось бы снять и достичь политического прогресса, к примеру, в выстраивании стабильных, демократических и хороших отношений с Украиной, интерес в которых нужно иметь и в России, и в Европе, но, конечно, и со стороны самой Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что власти Германии хотят освободиться от жестких санкций против РФ.