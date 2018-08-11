Стал известен победитель «Гонки героев» в Казани

Победителем «Гонки героев», которая прошла в казанском горнолыжном комплексе «Свияжские холмы», стал Николай Баженов. Он преодолел 7 км и 21 препятствие за 38 минут и 4 секунды.

У женщин первое место заняла Галина Тохтарева. Ее результат — 49 минут и 56 секунд.

В соревнованиях пар выиграли Владимир Семенченко и Ольга Чиркова. Они прошли дистанцию за 1 час 4 минуты и 18 секунд, пишет «Татар-информ».

О том, как прошла прошлогодняя «Гонка героев», смотрите в фоторепортаже «Реального времени».