10 километров по земле, воде, через скалодром и под колючей проволокой. В Казани прошла «Гонка героев»

16:09, 10.06.2017 54 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» прошла «Гонка героев. Новая высота». Соревнования по бегу с препятствиями вернулись в Казань после годичного перерыва. Участники пробежали более 10 км и преодолели 23 испытания. За состязаниями «героев» наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 июня
    как здорово!) а как набирали туда участников?
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  • Анонимно 10 июня
    такие кадры удачные! красиво
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  • Анонимно 12 июня
    В бесплатный стройбат 80-х бы их на недельку этих красавцев, там бы они познали настоящую гонку героев. М.Т.
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  • Анонимно 13 июня
    участники говорили, что в армии было легче)
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