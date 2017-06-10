10 километров по земле, воде, через скалодром и под колючей проволокой. В Казани прошла «Гонка героев»

Сегодня на территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» прошла «Гонка героев. Новая высота». Соревнования по бегу с препятствиями вернулись в Казань после годичного перерыва. Участники пробежали более 10 км и преодолели 23 испытания. За состязаниями «героев» наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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