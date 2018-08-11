Производитель резиновых сандалий Crocs продает последние две фабрики

Американская компания Crocs, производящая всемирно известные резиновые сандалии, продает последние две фабрики в Мексике и Италии. Это связано с падением продаж.

Как пишет CNBC, до конца года перестанут работать 132 из 530 фирменных магазинов по всему миру. На данный момент 28 из них уже закрылись.

Ранее стало известно, что Otto и Quelle прекращают работу в России.